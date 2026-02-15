Нигерийский супертяжеловес Эфе Аджагба (20‑1‑1, 14 КО) поделился ожиданиями от поединка против бывшего чемпиона мира в тяжелом весе Чарльза Мартина (30‑4‑1, 27 КО)

Аджагба заявил, что рассматривает этот бой как ключевой шаг на пути к титульным амбициям и статусу претендента номер один в дивизионе. По его словам, будущая победа должна открыть ему дорогу к чемпионскому бою. Слова приводит Boxing Scene.

Я ожидаю стать первым чемпионом Zuffa в супертяжелом весе. Я был первым боксером супертяжелого веса, который подписал с ними контракт, поэтому логично стать и первым чемпионом.

После этой победы я рассчитываю стать претендентом №1 в супертяжелом дивизионе.

Я собираюсь отправить Мартина в нокдаун и завершить бой досрочно. Я не буду специально искать нокаут, но он придет.

Мой план — постепенно разбивать его, и это приведет к нокауту.