Британский эксперт по боксу и MMA Адам Кеттеролл хочет, чтобы санкционирующие организации заняли более жесткую позицию по отношению к чемпиону WBC/WBA/IBF Александру Усику (24-0, 15 KO). Обозревателя цитирует vringe.com:

Одна вещь, которая бы на этом этапе мне не нравилась, это санкционирующие организации, с которыми мы говорили месяц или два назад. Усик может выбирать и делать все, что ему хочется, но он владеет определенными поясами. Поэтому санкционирующим организациям нужно отрастить яйца, и они должны обратиться к нему: «Хорошо, мистер Усик, вы чемпион WBC, например, наш парень Агит Кабайел сидит здесь и ждет своего шанса. Вы побьетесь с ним?» Если он скажет «нет», он имеет на это право. Но тогда отдавай пояс, мы оживим дивизион. У меня нет проблем, если мы закончим тем, что в определенный момент будет бой Усик – Фьюри 3, если Фьюри пройдет Энтони Джошуа. Или это будет Усик – Джошуа 3. При условии, что санкционирующие организации отрастят яйца и ребята, заслужившие право драться с лучшими в рейтинге, получат свои возможности.

Так что давайте объявим, что Кабайел дерется с Усиком. Если Усик не хочет это делать – круто, дивизион будет двигаться дальше. Он может потом сразиться с Лоуренсом Околи или кем-то там следующим в рейтинге WBC. То же самое с другими организациями. Сообщите, чтобы Фабио Вордли получил свою возможность с Усиком. Если это не произойдет, тогда движемся дальше.

Мы уже получаем бой Даниэля Дюбуа с Вордли. Отлично, есть Итаума, кто угодно. Нужно заставить дивизион двигаться, потому что ребята, заслужившие возможность, их бои должны объявить эти санкционирующие организации. У меня нет проблем, если Усик потом скажет, что уходит, потому что сколько ему? 39-40? Он где-то там. На этой стадии карьеры ему просто нужно наслаждаться, потому что он дал нам все, что мы хотели. Он дал нам большие поединки.