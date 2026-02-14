В Великобритании призвали санкционирующие организации «нарастить яйца» и взяться за Усика
Кеттеролл считает, что хевивейт должен жить
около 1 часа назад
Британский эксперт по боксу и MMA Адам Кеттеролл хочет, чтобы санкционирующие организации заняли более жесткую позицию по отношению к чемпиону WBC/WBA/IBF Александру Усику (24-0, 15 KO). Обозревателя цитирует vringe.com:
Одна вещь, которая бы на этом этапе мне не нравилась, это санкционирующие организации, с которыми мы говорили месяц или два назад. Усик может выбирать и делать все, что ему хочется, но он владеет определенными поясами. Поэтому санкционирующим организациям нужно отрастить яйца, и они должны обратиться к нему: «Хорошо, мистер Усик, вы чемпион WBC, например, наш парень Агит Кабайел сидит здесь и ждет своего шанса. Вы побьетесь с ним?» Если он скажет «нет», он имеет на это право. Но тогда отдавай пояс, мы оживим дивизион. У меня нет проблем, если мы закончим тем, что в определенный момент будет бой Усик – Фьюри 3, если Фьюри пройдет Энтони Джошуа. Или это будет Усик – Джошуа 3. При условии, что санкционирующие организации отрастят яйца и ребята, заслужившие право драться с лучшими в рейтинге, получат свои возможности.
Так что давайте объявим, что Кабайел дерется с Усиком. Если Усик не хочет это делать – круто, дивизион будет двигаться дальше. Он может потом сразиться с Лоуренсом Околи или кем-то там следующим в рейтинге WBC. То же самое с другими организациями. Сообщите, чтобы Фабио Вордли получил свою возможность с Усиком. Если это не произойдет, тогда движемся дальше.
Мы уже получаем бой Даниэля Дюбуа с Вордли. Отлично, есть Итаума, кто угодно. Нужно заставить дивизион двигаться, потому что ребята, заслужившие возможность, их бои должны объявить эти санкционирующие организации. У меня нет проблем, если Усик потом скажет, что уходит, потому что сколько ему? 39-40? Он где-то там. На этой стадии карьеры ему просто нужно наслаждаться, потому что он дал нам все, что мы хотели. Он дал нам большие поединки.
Напомним, что Усик должен провести защиту титула WBC от посягательств Агита Кабайела через один поединок.
