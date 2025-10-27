Александр Красюк: «Усику пора на пенсию, бой с Вордли не имеет смысла»
Бывший промоутер против риска для легенды
28 минут назад
Бывший промоутер Александра Усика (24-0, 15 КО) Александр Красюк выступил против боя абсолютного чемпиона с временным чемпионом WBO Фабио Уордли (20-0-1, 19 КО). В интервью Boxing King Media он призвал Усика завершить карьеру.
«Я хочу, чтобы Усик как можно скорее ушел на пенсию. Даже бой с Дюбуа был лишним, но он имел смысл, чтобы стать трикратным абсолютом. А с Вордли? Назовите одну причину. Деньги? Их нет. Если только не прилетит фокусник с 50 миллионами.»
Красюк напомнил пример Леннокса Льюиса, который вовремя не ушёл на пенсию.
Промоутер считает, что Усик, как трёхкратный абсолют, должен остаться непобеждённым и уйти легендой. Риск проигрыша Уордли может омрачить 13 лет достижений.