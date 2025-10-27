Бывший промоутер Александра Усика (24-0, 15 KO) Александр Красюк высказался о результате поединка Фабио Уордли (20-0-1, 19 KO) и Джозефа Паркера (36-3, 24 KO). Функционера цитирует fightnews.info:

Если бы мне пришлось поставить свои деньги, я бы поставил на Паркера. Я действительно считал, что он победит. И Паркер действительно выигрывал бой, он был впереди по судейским запискам.

Кстати, я могу поспорить с решением рефери. Возможно, он слишком рано остановил бой, потому что Паркер не выглядел настолько потрясенным. Возможно, в следующие несколько минут он оказался бы потрясенным, о чем, на мой взгляд, и думал рефери. Не то чтобы рефери сделал ошибку, он был прав на сто процентов. Но он мог дать Паркеру несколько секунд на восстановление, и это, возможно, изменило бы картину боя.