Денис Седашов

Фрэнк Уоррен, руководитель Queensberry Promotions и промоутер британских боксеров Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО) и Фабио Вордли (20-0-1, 19 КО), прокомментировал возможные поединки своих подопечных против абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 КО). Слова приводит talkSPORT.

Я хотел бы организовать оба боя и не собираюсь выбирать между Фьюри и Уордли. Усик заслужил все, что имеет, и именно он будет решать, с кем драться. Он выбирает поединки, которые приносят наибольшую прибыль, и это повлияет на его решение. Фрэнк Уоррен

По его словам, окончательное решение Усика ожидается в ближайшее время после съезда WBO в Колумбии, где будут определены условия переговоров. Если договоренности не будет достигнуто, состоятся промоутерские торги.

Кто бы ни победил, мы назначим желаемую дату боя. Далее Усик должен либо подписать контракт, либо отказаться — тогда его могут лишить титула, чего, надеюсь, не произойдет. Френк Уоррен

