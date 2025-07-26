Денис Седашов

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) в интервью для YouTube-канала Daily Mail поделился воспоминаниями о начале своего пути в спорте и первой мечте — завоевать олимпийское золото.

Я захотел стать олимпийским чемпионом сразу после того, как начал заниматься боксом. В дневнике обычно пишут, кем хочешь стать. Но я вместо «кем я хочу быть» написал, что я хочу стать олимпийским чемпионом — даже указал дату и весовую категорию. Но ошибся на четыре года: я стал чемпионом не в 2008-м, а в 2012 году, и не в категории до 81 кг, а до 91 кг. Александр Усик

Напомним, Александр Усик завоевал золотую медаль Олимпийских игр в Лондоне 2012 года, победив в финале итальянца Клементе Руссо.

Усик — №1 в мире по версии Сауля Альвареса.