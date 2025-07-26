Британский супертяж назвал главную силу Усика
Фрейзер Кларк считает, что украинец невероятно дисциплинирован
около 3 часов назад
Британский супертяж Фрейзер Кларк (9-1-1, 7 КО) поделился впечатлениями от работы в ринге с Александром Усиком (24-0, 15 КО) и оценил выступление украинца в бою против Даниэля Дюбуа (22-3, 21 КО). Слова приводит Ring Magazine.
Усик — чрезвычайно профессиональный парень. Он почти не делает ошибок, и это впечатляет. Все говорят о его гипнотической работе ног, но если присмотреться — он выполняет обычные, базовые вещи. Просто делает это настолько идеально, что оценка — 15 из 10. Его главная сила — в дисциплине. Если бы он хоть на мгновение потерял концентрацию во время одного из обменов и опустил руку всего на несколько сантиметров — Дюбуа мог бы его нокаутировать. Но Усик все контролирует до мелочей.
«Он большой, умный и технический». Леннокс Льюис впечатлен Усиком.
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