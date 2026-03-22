Александр Усик официально стал первым вице-президентом футбольного клуба Полесье
Чемпион мира по боксу объявил о новой главе в карьере
около 2 часов назад
Александр Усик официально назначен первым вице-президентом футбольного клуба Полесье (Житомир). Об этом он сообщил в своем посте в социальных сетях:
«Я начинаю новую главу – как первый вице-президент футбольного клуба Полесье. Для меня это не просто должность. Это возможность влиять, усиливать и развивать украинский спорт на еще более высоком уровне. Я всегда говорил: сила – в дисциплине, честности и команде. Эти принципы остаются со мной и здесь. Одним из первых моих направлений будет реформа судей в Украине. Верю, что прозрачность и справедливость должны быть основой игры. ФК Полесье, спасибо за доверие! Двигаемся вперед вместе. Слава Украине»