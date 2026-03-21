Усик ради шоу Rising Stars приостановил подготовку к бою с Верхувеном
Все ради будущего Украины
около 3 часов назад
Обладатель титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) рассказал о цели своего визита в Украину посреди тренировочного лагеря перед боем с нидерландским кикбоксером Рико Верхувеном.
«Я возвращаюсь в Украину, и не просто так… Завтра состоится вечер профессионального бокса «Rising Stars» от Usyk 17 Promotions.
Конечно, я не могу пропустить такое событие, даже несмотря на то, что тренировки идут полным ходом, а подготовка к майскому бою набирает обороты.
Именно здесь появляются новые имена и начинается их большое путешествие. Будет громко. Будет зажигательно. И, безусловно, незабываемо!».
Вечер бокса от промоутерской компании Usyk 17 Promotions состоится 21 марта.
Напомним, вместе с Александром в Украину прибыл и экс-чемпион мира Энтони Джошуа.