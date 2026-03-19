Известный боксёрский аналитик Гарет Дэвис для iFL TV поделился мыслями о возможном поединке обладателя титулов WBC, WBA и IBF в супертяжёлом весе украинца Александра Усика (24-0, 15 КО) против британского проспекта Мозеса Итаумы (13-0, 11 КО).

«Усик избегает боя, не так ли? У него есть вариант с Рико Верхувеном, а также он планирует сразиться с победителем боя Уордли – Дюбуа. Думаю, он может выйти против Дюбуа. Даниэль способен победить Уордли, но сам поединок выглядит несколько странно. А еще он говорил о возможном бое с жадным брюхом Тайсоном Фьюри, чего, кстати, хочет и сам Фьюри. Кроме того, он отмечал, что Мозес еще молод и он не хочет его ломать. По моему мнению, он просто избегает Агита Кабайела. Но к Рико Верхувену у меня претензий нет.

Потому что никто в WBC не говорит, что он должен сразиться с Агитом Кабайелом или освободить титул. Ему просто позволяют делать все, что он хочет.

На прошлой неделе я разговаривал с Рико, и я не против того, чтобы он получил шанс на титул WBC. Но это не значит, что я с этим согласен. Он отличный парень, знаю его давно, не раз брал у него интервью. Он выдающийся кикбоксер, король кикбоксинга. В этом виде спорта он как Усик. Но, по-моему, WBC не выполняет свои обязательства перед Агитом Кабайелом.

Я думаю, Усик говорит то, во что верит. Мозес сейчас недостаточно силен, ему не хватает опыта, даже если я считаю, что это был бы невероятный и очень раскрученный бой. Но, наверное, он прав – Мозес пока не готов его победить. Думаю, Усик, скорее всего, победил бы его, но, боже, это было бы зрелищно. Здесь ветеран-чемпион говорит о молодом претенденте – как есть, так есть. Усик уже на том уровне, где получает огромные гонорары, и он просто видит для себя определенную стратегию завершения карьеры».