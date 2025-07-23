Денис Седашов

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Беллью выступил с критикой в адрес британского супертяжеловеса Дэниела Дюбуа (22-3, 21 КО) после его поражения от Александра Усика (23-0, 14 КО).

В интервью EsportsInsider Беллью поставил под сомнение участие отца боксера в его команде:

Какое вообще значение имеет его отец в углу? В боксе должен быть тренер, который дает тебе четкие указания, а не отец. Тебе не нужно искать его одобрения — ты взрослый мужчина. Тони Беллью

Беллью также призвал 27-летнего Дюбуа переосмыслить свою мотивацию в спорте:

Даниелю нужно посмотреть в зеркало и честно спросить себя: «Действительно ли я хочу боксировать?» И еще важнее: «Для кого я это делаю?» Если ответ будет — для себя, тогда он сможет снова подняться. Тони Белью

Чисора жестко раскритиковал Дюбуа за поражение от Усика.