Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко объяснил, что привело к решению повесить перчатки на гвоздь. Лому цитирует fightnews.info:

Это было нетрудно, потому что я потерял мотивацию. Моей мотивацией было стать абсолютным чемпионом мира, а потом я проиграл Хэйни. Это был мой последний шанс. После этого я взял еще один пояс и закончил с боксом. Причина только в мотивации. Только мотивация.

Мои переговоры о бое с Джервонтой Дэвисом перед окончанием карьеры? Нет смысла говорить об этом, поскольку я закончил с боксом.