Олег Гончар

Экс-чемпион в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-8-3, 39 КО) сообщил, что до сих пор идут переговоры с бывшим боксером Василием Ломаченко (17-3, 11 КО) относительно их боя. Слова боксера привел портал Seconds Out.

По словам Мэнни, продолжаются переговоры, а не отменены, относительно выставочного боя с Ломаченко.

Также продолжаются переговоры о выставочном бое с Ломаченко — не настоящем поединке, а индивидуальном показательном. Менни Пакьяо

Напомним, что ранее в команде Ломаченко заявили, что этот бой невозможен.