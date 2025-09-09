Олег Гончар

Чемпион WBA в первом среднем весе Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) и абсолютный чемпион во втором среднем весе Сауль Альварес (63-2-2, 39 КО) провели первую битву взглядов накануне поединка, сообщает BoxingScene.

Встреча состоялась во время недели боя в Лас-Вегасе, где 13 сентября на Allegiant Stadium пройдет их поединок за звание абсолютного чемпиона во втором среднем весе (до 76,2 кг). Бой будет транслироваться на Netflix и станет главным событием вечера бокса, организованного при участии Турки Алашиха, Sela и президента UFC Дейны Уайта.

Canelo Alvarez vs Terence Crawford first face-off of fight week ‼️#CaneloCrawford live on Netflix l #RiyadhSeasonCard | @RiyadhSeason | Sept 13th 🥊 pic.twitter.com/HyD8k2hyio — Ring Magazine (@ringmagazine) September 9, 2025

Альварес будет защищать титулы WBC, WBA, WBO, IBF и The Ring, в то время как Кроуфорд, который поднимается на две весовые категории.

