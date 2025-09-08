Майк Тайсон – о поединке Альвареса с Кроуфордом: «Я хочу это увидеть»
Легенда хевивейта желает победы соотечественнику
около 2 часов назад
Фото: Instagra
Легендарный боксер Майк Тайсон поделился в интервью The Ring ожиданиями от поединка Сауля Альвареса (63-2-2, 39 KO) и Теренса Кроуфорда (41-0, 31 KO):
Я хочу, чтобы Кроуфорд выиграл (бой). Но похоже, что этого не произойдет. Я хотел бы, чтобы это случилось, но этот парень (Канело) – жесткий панчер и умный боец. Я хочу стать свидетелем этого.
Напомним, что бой между Кроуфордом и Канело пройдет 13 сентября на шоу в Лас-Вегасе, штат Невада, США. В США предсказали победителя мегабоя Канело – Кроуфорд.