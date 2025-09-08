Кроуфорд: «Канело заставит меня показать все лучшее»
Поединок состоится 13 сентября
около 2 часов назад
Владелец титула WBA в первой средней весовой категории Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) поделился ожиданиями от будущего боя против Сауля Альвареса (63-2-2, 39 КО). Слова приводит Boxing News 24/7.
Американец признает, что его ждет непростое испытание:
Канело великий, но не гигант. Это будет тяжелый бой. Он заставит меня показать все лучшее, а я, в свою очередь, извлеку максимум из него.
Поединок между Канело Альваресом и Теренсом Кроуфордом состоится 13 сентября в Лас-Вегасе и станет главным событием вечера бокса.
