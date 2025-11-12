Арум, который работал с Али, Тайсоном, Мейвезером и Пакьяо, утверждает, что Иноуе лучше
Легендарный промоутер Top Rank назвал японца абсолютным №1 в мире бокса
около 23 часов назад
Наоя Иноуэ
Глава Top Rank Боб Арум заявил, что абсолютный чемпион во втором легчайшем весе Наоя Иноуэ (31-0, 27 КО) — лучший боксер, которого он видел за почти 60 лет в спорте, сообщило издание Boxing News 24.
Арум подчеркнул: Иноуэ превосходит всех, независимо от весовой категории.
За почти 60 лет, что я посвятил боксу, не видел ничего подобного Иноуе.
27 декабря японец проведет защиту титулов против непобежденного мексиканца Алана Пикассо (32-0-1, 17 КО). Бой состоится в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.
