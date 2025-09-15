Абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе японец Наоя Иноуэ (31-0, 27 КО) прокомментировал победу над временным обладателем титула WBA узбеком Муроджоном Ахмадалиевым (14-2, 11 КО).

Цитирует Иноуэ boxingscene.com.

«Я был очень мотивирован встретиться с таким сильным бойцом, как Муроджон Ахмадалиев. Он очень хорошо боксирует. Благодаря ему я смог так хорошо выступить сегодня.

У меня в планах сразиться позже в этом году в Саудовской Аравии. Еще один бой, и тогда я доберусь до тебя, Дзунто Накатани».