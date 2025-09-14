Денис Седашов

Абсолютный чемпион мира во втором наилегчайшем весе Наоя Иноуэ (31-0, 27 КО) провел защиту своих титулов против обязательного претендента по версии WBA Муроджона Ахмадалиева (14-2, 11 КО) из Узбекистана. Поединок состоялся на арене «Аити Интернешнл — Ай-Джи Арена» в Японии.

Бой длился все 12 раундов и завершился победой японского боксера единогласным решением судей. Один арбитр отдал Ахмадалиеву три раунда, двое других — по два.

Naoya Inoue delivers a MASTERCLASS, outboxing Murodjon Akhmadaliev for a unanimous decision! Judges gave MJ 2 rounds? Generous. All that trash talk, and MJ just clung to survival. Inoue proves he's not just power and smart when needed. #InoueAkhmadaliev #Boxing pic.twitter.com/cfVU0wbOyJ — BoxingGuru (@B0xingGuru) September 14, 2025

В настоящее время Иноуе занимает третье место в рейтинге P4P по версии журнала The Ring.

