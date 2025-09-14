Иноуэ победил Ахмадалиева и сохранил звание абсолютного чемпиона
Японец победил единогласным решением судей
около 2 часов назад
Фото: Getty Images
Абсолютный чемпион мира во втором наилегчайшем весе Наоя Иноуэ (31-0, 27 КО) провел защиту своих титулов против обязательного претендента по версии WBA Муроджона Ахмадалиева (14-2, 11 КО) из Узбекистана. Поединок состоялся на арене «Аити Интернешнл — Ай-Джи Арена» в Японии.
Бой длился все 12 раундов и завершился победой японского боксера единогласным решением судей. Один арбитр отдал Ахмадалиеву три раунда, двое других — по два.
В настоящее время Иноуе занимает третье место в рейтинге P4P по версии журнала The Ring.
