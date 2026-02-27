Атлас назвал плюсы Мейвезера и Пакьяо перед реваншем
Тедди высказался о втором бое звезд прошлого
1 день назад
Фото: Marca
У кого меньше пробег одометром? Из-за защитного стиля Мейвезера я отдаю плюс ему. Даже если не учитывать бои с Хуаном Мануэлем Маркесом, Пакьяо провел немало тяжелых поединков.
Если говорить о рефлексах, тайминге и других боксерских элементах, здесь я отдаю предпочтение Пакьяо. По крайней мере, у него недавно был настоящий бой против Барриоса. Мейвезер выглядит свежим, но длительное отсутствие активности может сказаться на его ощущении дистанции и тайминге.
Знаменитый тренер Тедди Атлас поделился ожиданиями от второго боя Флойда Мейвезера (50-0, 27 KO) и Мэнни Пакьяо (62-8-3, 39 KO). Американца цитирует vringe.com:
Напомним, что реванш должен пройти в Лас-Вегасе, штат Невада, США.