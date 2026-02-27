Стивенсон о поединке Мейвезера с Пакьяо: «Поджарит его»
Шакур не сомневается в победе Флойда
1 день назад
Фото: Getty Images
Чемпион WBO Шакур Стивенсон (25-0, 11 КО) высказался о втором поединке Флойда Мейвезера (50-0, 27 КО) и Мэнни Пакьяо (62-8-3, 39 КО). Американца цитирует fightnews.info:
Пакмен против Мейвезера. Флойд его поджарит. Ставьте на это все ваши деньги. Он величайший боец в истории. Ставьте сколько угодно на Флойда. Он его переиграет, легко победит, заберет чек и отправится домой.
Напомним, что реванш должен пройти в Лас-Вегасе, штат Невада, США.