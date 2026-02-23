Бой в Сфере: Мейвезер и Пакьяо готовят грандиозный реванш на самой технологичной арене мира
Поединок пройдет в Лас-Вегасе
около 6 часов назад
Бывшие чемпионы мира Флойд Мэйвезер-младший и Мэнни Пакьяо планируют провести второй бой в сентябре этого года. Об этом сообщает известный инсайдер Майк Коппинджер.
Ожидается, что местом проведения исторического реванша станет ультрасовременная арена Сфера (The Sphere) в Лас-Вегасе, которая славится своими технологическими возможностями.
Напомним, первая встреча Мэйвезера и Пакьяо состоялась в 2015 году и стала самым кассовым событием в истории бокса.
