Рой Джонс нашел способ победить Усика
Легенда бокса заинтриговал поклонников бокса
около 1 часа назад
Александр Усик / Фото - CNN
Бывший чемпион мира в пяти дивизионах Рой Джонс-младший считает, что мог бы победить короля хевивейта украинца Александра Усика (24-0, 15 КО).
Как бы ты с ним справился?
«Я бы нашел способ его победить. В своей лучшей форме я не собирался проигрывать никому. Я бы обязательно нашел путь к победе. То есть я примерно знаю, что бы сделал, но не собираюсь это раскрывать – это им надо разбираться, не мне».
Ранее Джонс назвал место Усика в списке лучших боксеров в истории.