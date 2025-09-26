Бенавидес отказался от идеи боя с Кроуфордом
Дэвид не собирается возвращаться в средний вес
около 18 часов назад
Фото: Instagra
Чемпион WBC в полутяжелом весе Дэвид Бенавидес (30-0, 24 KO) высказался о потенциальном возвращении в суперсредний вес. Слова американца приводит vringe.com:
Пусть Кроуфорд живет. Средний вес – это его дивизион. Я потерял интерес к этой категории уже давно. Я знаю, что могут предложить много денег, чтобы спуститься до 76,2 кг, но мне комфортнее 79,4 кг. Я не заинтересован в спуске.
Бенавидес считает, что Канело боится с ним драться.
Поделиться