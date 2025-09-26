Бенавидес будет охотиться на лидеров дивизиона Гвоздика
Чемпион мира не забыл и про крузервейт
1 день назад
Владелец титула WBC в полутяжелом дивизионе Дэвид Бенавидес (30-0, 24 КО) для The Ring отреагировал на слова американского ведущего Макса Келлермана о том, что он ближе всех боксеров к Хулио Сесару Чавесу-старшему.
«Большое спасибо за комплимент. Хулио Сесар Чавес — это человек, на которого мы очень равняемся. Он был великим бойцом. Это один из самых выдающихся мексиканских боксеров всех времен, и для меня честь даже быть поставленным в одну категорию с ним.
Я преследую Бетербиева, я преследую Бивола, знаете, я преследую Сурдо Рамиреса в крузервейте. Перед вами тот, кто будет гнаться за всеми ими. Эти ребята — монстры, но это мир монстров. Я не собираюсь убегать от чего-то.
Меня уже тошнит от того, что боксеры получают самые легкие бои только потому, что за это платят самые большие гонорары. В конце концов дело даже не в деньгах — речь идет о том, чтобы дать фанатам большие бои, которые они заслуживают. Они платят деньги, так давайте же выйдем на войну».
22 ноября Давид проведет бой против Энтони Ярда.
Ранее Бенавидес признался, что готов вернуться в суперсредний вес ради поединка с Теренсом Кроуфордом.