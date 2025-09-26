Владелец титула WBC в полутяжелом дивизионе Дэвид Бенавидес (30-0, 24 КО) для The Ring отреагировал на слова американского ведущего Макса Келлермана о том, что он ближе всех боксеров к Хулио Сесару Чавесу-старшему.

«Большое спасибо за комплимент. Хулио Сесар Чавес — это человек, на которого мы очень равняемся. Он был великим бойцом. Это один из самых выдающихся мексиканских боксеров всех времен, и для меня честь даже быть поставленным в одну категорию с ним.

Я преследую Бетербиева, я преследую Бивола, знаете, я преследую Сурдо Рамиреса в крузервейте. Перед вами тот, кто будет гнаться за всеми ими. Эти ребята — монстры, но это мир монстров. Я не собираюсь убегать от чего-то.

Меня уже тошнит от того, что боксеры получают самые легкие бои только потому, что за это платят самые большие гонорары. В конце концов дело даже не в деньгах — речь идет о том, чтобы дать фанатам большие бои, которые они заслуживают. Они платят деньги, так давайте же выйдем на войну».