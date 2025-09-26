Бенавидес: «Кроуфорд – один из величайших бойцов в истории»
Дэвид высказался о победе Теренса над Канело
1 день назад
Фото: SHOWTIME
Дэвид Бенавидес (30-0, 24 KO) в интервью DAZN Boxing высказался о поединке Теренса Кроуфорда (42-0, 31 KO) и Сауля Альвареса (63-3-2, 39 KO):
Я хочу искренне поздравить Теренса Кроуфорда, он вошел в историю этого вида спорта тем, что удалось немногим. Он один из величайших бойцов в истории. Он не только поднялся на три весовые категории, но и победил одного из лучших бойцов своего поколения. Я не помню, чтобы когда-либо в истории кто-то поднимался с весом 67 кг и становился чемпионом в полутяжелом весе. Он не только замечательный боец… Из этого боя можно было понять, какой он настойчивый боец.
Бенавидес считает, что Канело боится боя с ним.