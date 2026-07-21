WBO назначила промоутерские торги по поводу боя Хэйни и обидчика Беринчика
Стало известно, какой процент гонорара заберет экс-абсолют
27 минут назадПодписаться в
Девін Хэйни / Фото - Sky Sports
WBO назначила промоутерские торги по бою обладателя титула в полусреднем дивизионе американца Девина Хэйни (33-0, 15 КО) и его соотечественника экс-чемпиона мира в легком весе Кишона Дэвиса (15-0, 10 KO).
Они запланированы на 27 июля. Торги стартуют с 200 тысяч долларов, при этом 75% гонорара достанется Хэйни, а 25% – Дэвису.
Напомним, последний раз Девин боксировал в ноябре 2025 года, когда победил Брайана Нормана единогласным решением судей.
В своем предыдущем поединке Кишон единогласным решением судей победил Нахира Олбрайта.
Ранее команда Хэйни требовала от Шакура поставить подпись под контрактом на бой.
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