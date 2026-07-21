Владимир Кириченко

WBO назначила промоутерские торги по бою обладателя титула в полусреднем дивизионе американца Девина Хэйни (33-0, 15 КО) и его соотечественника экс-чемпиона мира в легком весе Кишона Дэвиса (15-0, 10 KO).

Они запланированы на 27 июля. Торги стартуют с 200 тысяч долларов, при этом 75% гонорара достанется Хэйни, а 25% – Дэвису.

The WBO has officially ordered a purse bid for Devin Haney to defend his welterweight title against Keyshawn Davis.



The bid, scheduled for July 27th, will begin at $200K with 75% going to Haney and 25% for Davis. pic.twitter.com/HhYnqFLWwI — Ring Magazine (@ringmagazine) July 20, 2026

Напомним, последний раз Девин боксировал в ноябре 2025 года, когда победил Брайана Нормана единогласным решением судей.

В своем предыдущем поединке Кишон единогласным решением судей победил Нахира Олбрайта.

Ранее команда Хэйни требовала от Шакура поставить подпись под контрактом на бой.