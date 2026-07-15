Владимир Кириченко

Владелец титула WBO в первом полусреднем весе Шакур Стивенсон (25-0, 11 КО) поделился мыслями о поединке между экс-чемпионом мира в легком весе Денисом Беринчиком (19-1, 9 КО) и британцем Сэмом Ноуксом (18-1, 16 КО).

«Не буду лгать – Ноукс, наверное, один из самых сильных боксеров, с которыми я когда-либо встречался на ринге в весе до 135 фунтов. У него много силы. Он может нокаутировать Беринчика».

Shakur saw this one coming... and he’s forseeing a Sam Noakes stoppage 😤🔥#MosesHrgovic | Aug 29 | The O2, London | Live on @DAZNBoxing pic.twitter.com/1MmE5zAGe7 — Queensberry Promotions (@Queensberry) July 14, 2026

Напомним, поединок между Беринчиком и Ноуксом состоится 29 августа в андеркарде боя Мозес Итаума – Филип Хргович. Вечер бокса пройдет на O2 Arena в Лондоне.

В последний раз 38-летний украинец проводил бой в феврале 2025 года, когда проиграл нокаутом Кишону Дэвису и утратил титул чемпиона мира WBO. После этого Денис перенес две операции на плече.