Шакур ответил, сможет ли Ноукс нокаутировать Беринчика
Чемпион мира сражался против британца
около 3 часов назадПодписаться в
Владелец титула WBO в первом полусреднем весе Шакур Стивенсон (25-0, 11 КО) поделился мыслями о поединке между экс-чемпионом мира в легком весе Денисом Беринчиком (19-1, 9 КО) и британцем Сэмом Ноуксом (18-1, 16 КО).
«Не буду лгать – Ноукс, наверное, один из самых сильных боксеров, с которыми я когда-либо встречался на ринге в весе до 135 фунтов.
У него много силы. Он может нокаутировать Беринчика».
Напомним, поединок между Беринчиком и Ноуксом состоится 29 августа в андеркарде боя Мозес Итаума – Филип Хргович. Вечер бокса пройдет на O2 Arena в Лондоне.
В последний раз 38-летний украинец проводил бой в феврале 2025 года, когда проиграл нокаутом Кишону Дэвису и утратил титул чемпиона мира WBO. После этого Денис перенес две операции на плече.