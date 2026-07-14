Владимир Кириченко

Бывший чемпион мира в легком дивизионе украинец Денис Беринчик (19-1, 9 КО) проведет поединок с британцем Сэмом Ноуксом (18-1, 16 КО).

Бой состоится 29 августа в андеркарде боя Мозес Итаума – Филип Хргович. Вечер бокса пройдет на арене O2 Arena в Лондоне.

An all-action affair in the Capital 😤🔥



Sam Noakes comes head-to-head with former World Champion Denys Berinchyk in a blockbuster clash 💥#MosesHrgovic | Aug 29 | The O2, London | Live on @DAZNBoxing pic.twitter.com/sUlNOtPDDH — Queensberry Promotions (@Queensberry) July 14, 2026

В последний раз 38-летний украинец проводил бой в феврале 2025 года, когда уступил нокаутом Кишону Дэвису и потерял титул чемпиона мира WBO. После этого Денис перенес две операции на плече.

28-летний Ноукс последний раз боксировал в мае, когда выступал в рамках промоушена Top Tier в Лондоне. Он одержал победу над мексиканцем Бенито Санчесом Гарсией (17-19-2) в двух раундах.

Сэм претендовал на титул чемпиона мира, но проиграл бой за вакантный пояс WBO Абдулле Мейсону в прошлом году.

Ранее Беринчик назвал причину, по которой прекратил сотрудничество с тренером Усика.