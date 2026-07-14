Официально: Беринчик проведет бой в андеркарде шоу Итаума – Хргович
Соперником Дениса будет британский нокаутер
около 1 часа назадПодписаться в
Бывший чемпион мира в легком дивизионе украинец Денис Беринчик (19-1, 9 КО) проведет поединок с британцем Сэмом Ноуксом (18-1, 16 КО).
Бой состоится 29 августа в андеркарде боя Мозес Итаума – Филип Хргович. Вечер бокса пройдет на арене O2 Arena в Лондоне.
В последний раз 38-летний украинец проводил бой в феврале 2025 года, когда уступил нокаутом Кишону Дэвису и потерял титул чемпиона мира WBO. После этого Денис перенес две операции на плече.
28-летний Ноукс последний раз боксировал в мае, когда выступал в рамках промоушена Top Tier в Лондоне. Он одержал победу над мексиканцем Бенито Санчесом Гарсией (17-19-2) в двух раундах.
Сэм претендовал на титул чемпиона мира, но проиграл бой за вакантный пояс WBO Абдулле Мейсону в прошлом году.
Ранее Беринчик назвал причину, по которой прекратил сотрудничество с тренером Усика.
Поделиться