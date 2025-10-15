Олег Гончар

Билл Хейни, отец и тренер экс-абсолютного чемпиона мира в легком весе Девина Хейни (31-0, 15 КО), поделился ожиданиями от будущего поединка сына против чемпиона WBO в полусреднем весе Брайана Нормана (28-0, 22 КО), сообщает YSM Sports Media.

По словам Хейни-старшего, он хочет, чтобы сын доминировал все 12 раундов поединка.

«Я хочу представить, как Девин заходит туда, доминирует и контролирует каждую минуту боя. Подумай об этом. Представь это. Пусть и они об этом думают. Кто из тех, кто там был, похож на Девина Хейни? Пусть думают об этом и работают над этим – а мы будем Девином Хейни и закроем ему рот». Билл Хейни

Напомним, бой состоится 22 ноября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Ранее в команде Нормана пригрозили Хейни жестокой расправой.