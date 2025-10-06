Владимир Кириченко

Брайан Норман-старший, отец и тренер чемпиона WBO в полусреднем весе Брайана Нормана (28-0, 22 КО), для MillCity Boxing отреагировал на то, что Турки Аль аш-Шейх преждевременно объявил о планах, чтобы Дэвид Бенавидес (30-0, 24 КО) и Дэвин Хейни (31-0, 15 КО) возглавили кард Riyadh Season в феврале в случае побед 22 ноября.

Хейни в этот день встретится с Брайаном Норманом, а Бенавидес — с Энтони Ярдом.

«Это очень неуважительно. Я знаю, что произойдет (в бою Хейни и Нормана – прим.). Хейни не выйдет из него невредимым. Девина побьют. Ему будет трудно оправиться».

Специалисты и болельщики сомневаются в шансах Хейни после его поражения от Райана Гарсии в 2024 году и осторожного выступления против Хосе Рамиреса весной 2025-го.

Напомним, бой между Хейни и Норманом пройдет 22 ноября на вечере бокса Night of the Champions в саудовском Эр-Рияде.