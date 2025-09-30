Владимир Кириченко

Инсайдер The Ring Майк Коппинджер сообщил, что глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх намерен провести грандиозный вечер бокса от Riyadh Season в феврале.

Его хедлайнерами саудовский промоутер хотел бы видеть чемпиона WBC в полутяжелом весе Дэвида Бенавидеса (30-0, 24 КО) и бывшего абсолютного чемпиона мира Девина Хейни (31-0, 15 КО) в случае их побед в карде 22 ноября.

Изначально планировалось, что это событие возглавит бывший абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес, однако ему необходима операция на локте.

22 ноября Бенавидес проведет бой против Энтони Ярда, а Хейни встретится с Брайаном Норманом.

