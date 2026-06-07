Біллем-Сміт победил техническим нокаутом на дебютном шоу Zuffa Boxing вне США
Британец уничтожил Райана Розицкого
около 1 часа назадПодписаться в
Крис Биллем-Смит / Фото - BBC
Бывший чемпион мира в тяжелом дивизионе британец Крис Биллем-Смит (22-2, 14 KO) одержал победу над канадским боксером Райаном Розицким (21-2-1, 20 КO).
Биллем-Смит победил соперника техническим нокаутом – Розицкий не вышел на восьмой раунд боя.
Поединок прошел на вечере бокса Zuffa Boxing 07 в Борнмуте, Великобритания.
Биллем-Смит в апреле 2025-го единогласным решением судей победил Брендона Глентона.
Розицкий в марте 2024-го нокаутировал Херардо Мелладо во 2-м раунде.
Напомним, Андрей Боришполец нокаутировал Раундо и стал чемпионом IBO Continental.
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