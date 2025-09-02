Олег Гончар

Чемпион IBF в тяжелом весе Джей Опетая (28-0, 22 КО) готов выплатить шестизначную компенсацию обязательному претенденту Гусейну Чинкаре (23-0, 19 КО), чтобы провести объединительный бой с чемпионом WBO Крисом Биллем-Смитом (20-2, 14 КО) уже зимой, сообщает The Ring.

Сначала Опетая должен был защищать титул против Чинкары, а затем планировал бой с обладателем поясов WBA и WBO Гильберто Рамиресом в 2026 году. Однако Рамирес восстанавливается после операции на плечо, а WBO приказала Биллем-Смиту драться за временный титул против Романа Фресса. Сейчас переговоры между командами Опетаи и Биллем-Смита активизировались, и бой может состояться в декабре.

Менеджер Опетаи Мик Фрэнсис подтвердил, что команда уже ведет переговоры по поводу поединка:

«Мы говорили о бое с Крисом Биллем-Смитом в декабре. Пока Рамирес восстанавливается, Джей хочет самых громких боев в дивизионе. В крузервейте есть Опетая — и только потом все остальные». Джей Опетая

Тендер на бой Опетая – Чинкара был запланирован на 2 сентября в Нью-Джерси, где команда австралийца рассчитывала провести поединок на родине. Однако вариант с компенсацией Чинкаре остается вероятным для организации боя с Биллем-Смитом.

Ранее сообщалось, что Опетая рассматривает дебют в супертяжелом весе против Дерека Чисоры, но боксер подчеркнул, что его приоритет — объединение титулов в крузервейте.