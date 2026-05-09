Украинский боксер среднего дивизиона Дмитрий Митрофанов (13-1-1, 6 КО) завершил профессиональную карьеру. Об этом пресс-службе ФБУ сообщил тренер Дмитрия Вадим Казанин.

«Он уже сосредоточился на тренерской деятельности. Он решил, что бокса достаточно.

Дима прошел большой путь как спортсмен, он помнит работу нашей национальной сборной, сейчас он в команде Александра Усика и видит весь тренировочный процесс изнутри. Он многое знает, многое видел.

Но я всегда говорю, что, чтобы стать настоящим тренером, нужно не просто иметь знания, это нужно любить, и этим нужно жить. Я ему сейчас советую, чтобы он взял 2-3 ребят и начинал работать с ними.

Я всегда спокоен, когда он на тренировке, я знаю, что даже если меня не будет – тренировка пройдет хорошо и качественно. Дети с удовольствием тренируются под его руководством. Важно, чтобы эти дети были тебе как родные, надо любить их как собственного сына.

Дима начинает свою тренерскую деятельность, имея в 20 раз больше знаний, чем их когда-либо имел я. Стартовые данные у него отличные, а что мы будем иметь в итоге его тренерской деятельности – увидим».