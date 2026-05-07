Японский «монстр» обошел Усика и оказался на вершине рейтинга P4P от ESPN
Украинец уступил пальму первенства «королю» низших дивизионов
35 минут назад
ESPN на своём официальном сайте опубликовал обновлённый рейтинг лучших боксёров независимо от весовой категории.
Обладатель титулов WBC, WBA и IBF в тяжелом дивизионе Александр Усик (24-0, 15 КО) опустился на второе место.
Возглавил рейтинг абсолютный чемпион мира во втором наилегчайшем весе японец Наоя Иноуэ (32-0, 27 КО), который одержал победу над экс-чемпионом мира в трёх дивизионах Дзунто Накатани (32-1, 24 КО).
Рейтинг P4P от ESPN:
1 (2). Наоя Иноуэ
2 (1). Александр Усик
3. Джесси Родригес
4 (5). Давид Бенавидес
5 (4). Шакур Стивенсон
6 (7). Девин Хейни
7 (6). Дзунто Накатани
8. Джарон Эннис
9. Сауль Альварес
10. Джей Опетая
Ранее The Ring назвал нового лучшего боксёра мира.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 31.05
Поделиться