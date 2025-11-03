Бой Рамиреса против Бенавидеса может состояться в 2026 году.
В Golden Boy подтвердили переговоры о объединительном бое
около 1 часа назад
Президент Golden Boy Эрик Гомес раскрыл детали потенциального поединка между чемпионом WBA и WBO в тяжелом весе Хильберто Рамиресом (48-1, 30 КО) и обладателем титула WBC в полутяжелом дивизионе Давидом Бенавидесом (30-0, 24 КО).
Об этом Гомес заявил в интервью для Boxing News 24/7.
По его словам, переговоры уже ведутся, и обе стороны высоко мотивированы.
«Мы работаем над этим. Сейчас ведутся переговоры о большом бое в 2026 году между Зурдо и Бенавидесом».
Поединок зависит от результатов ближайших боёв: Рамиресу нужно одолеть Джая Опетаю в объединительном бою, а Бенавидесу — Энтони Ярда. Если мексиканцы пройдут этих соперников, их бой неизбежен.
«Обе стороны очень заинтересованы. Давид очень взволнован – он говорит мне: «Человек, я хочу драться с Зурдо; это будет грандиозная мексиканская битва». У нас были очень хорошие переговоры с Самсоном Левковичем, промоутером Зурдо. Все складывается».
Напомним, Давид Бенавидес планирует перейти в весовую категорию до Усика.
