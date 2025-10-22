Энтони Ярд заявил, что ожидает сенсации от боя с Бенавидесом
Боксер прогнозирует зрелищный бой с чемпионом WBC
около 1 часа назад
Боксёр полутяжелого веса Энтони Ярд (26-3, 24 КО) поделился ожиданиями от будущего боя с непобеждённым чемпионом WBC Давидом Бенавидесом (30-0, 24 КО).
По словам Ярда, встреча обещает стать настоящей сенсацией благодаря стилю обоих бойцов, что гарантирует динамичный и насыщенный поединок.
Ярд выразил уважение к сопернику, отметив, что внимательно изучал его бои. Взаимное уважение, по мнению британца, мотивирует его к тщательной подготовке и лучшему выступлению. Он уверен, что точный удар может завершить бой досрочно, учитывая интенсивность тренировок.
Напомним, Бенавидес планирует перейти в весовую категорию до Усика