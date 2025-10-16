Олег Гончар

Чемпион WBC в полутяжелом весе (до 79,4 кг) Давид Бенавидес (30-0, 24 КО) поделился мыслями о будущем своей карьеры.

В 28 лет американец видит перед собой еще 15 лет на профессиональном ринге, сообщает The Ring.

«Моя карьера еще далека от завершения — впереди как минимум 15 лет в боксе. Я выступаю дважды в год, и этого вполне достаточно, чтобы оставаться в форме. Если правильно заботиться о теле, можно поддерживать этот ритм еще долго. Между боями есть время для восстановления, семьи и полноценных тренировок — именно это приносит мне настоящее удовольствие». Давид Бенавидес

Бенавидес планирует оставаться в полутяжелом весе еще пять лет, затем перейти в первый тяжелый вес (до 90,7 кг) на следующие пять, а впоследствии — в супертяжелый (свыше 90,7 кг).

В ноябре Бенавидес проведет поединок против британца Энтони Ярда (24-3, 23 КО) в Лас-Вегасе.