Бріедис назвал двух боксеров, которые могут побить Усика
Один из них – чемпион мира в крузервейте
31 минуту назад
Бывший чемпион мира в крузервейте латвиец Майрис Бриедис (28-3, 20 КО) для Seconds Out назвал боксеров, которые смогут конкурировать с абсолютным чемпионом в супертяжелом весе украинцем Александром Усиком (24-0, 15 КО).
Александр Усик снова завоевал титул абсолютного чемпиона мира. Есть ли кто-то, кто способен приблизиться к победе над ним?
«Да. На мой взгляд, есть двое боксеров, которые могут создать для Усика серьезные проблемы – это Джей Опетая, а также молодой супертяжеловес, который недавно сражался с Диллианом Уайтом – Мозес Итаума. Именно эти двое могут бросить ему вызов».
В чем заключается их опасность для Усика?
«В опыте, скорости и огромном голоде к победам. Они молоды, полны энергии и огня. У Усика же – колоссальный опыт, тысячи часов тренировок, миллионы ударов в зале и в спаррингах. Это его главное преимущество, и он доказывает его даже сегодня».
Напомним, Усик в январе 2018 года в поединке за титулы WBC и WBO в тяжелом весе победил Бриедиса решением большинства судей.
Ранее Бриедис выбрал соперника для Усика.