Владимир Кириченко

Бывший чемпион мира в крузервейте латвиец Майрис Бриедис (28-3, 20 КО) для Seconds Out назвал боксеров, которые смогут конкурировать с абсолютным чемпионом в супертяжелом весе украинцем Александром Усиком (24-0, 15 КО).

Александр Усик снова завоевал титул абсолютного чемпиона мира. Есть ли кто-то, кто способен приблизиться к победе над ним?

«Да. На мой взгляд, есть двое боксеров, которые могут создать для Усика серьезные проблемы – это Джей Опетая, а также молодой супертяжеловес, который недавно сражался с Диллианом Уайтом – Мозес Итаума. Именно эти двое могут бросить ему вызов».

В чем заключается их опасность для Усика?

«В опыте, скорости и огромном голоде к победам. Они молоды, полны энергии и огня. У Усика же – колоссальный опыт, тысячи часов тренировок, миллионы ударов в зале и в спаррингах. Это его главное преимущество, и он доказывает его даже сегодня».

Напомним, Усик в январе 2018 года в поединке за титулы WBC и WBO в тяжелом весе победил Бриедиса решением большинства судей.

