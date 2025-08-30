Чемпион крузервейта ответил, что нужно для победы над Усиком
Опетая считает, что большинство супертяжеловесов на такое не способны
около 2 часов назад
Чемпион IBF Джей Опетая (28-0, 22 KO) рассказал, за счет чего можно рассчитывать на победу в поединке с Александром Усиком (24-0, 15 KO). Слова австралийца приводит vringe.com:
Усик просто доказал, что он на совершенно другом уровне. Я думал, что Дюбуа вернется немного сильнее, потому что он молод. Я чувствовал, что у него есть потенциал для роста, но он боец одного измерения. Он большой, сильный, но у Усика проставлены галочки напротив всех пунктов. Чтобы побить его, нужен боксер. А преследовать его, чтобы нанести один удар, потрясти и замедлить его – это просто будут свинги и промахи, то же самое до усталости. Нужно быть способным обрушивать удары, биться в быстром темпе, как в любительском боксе, только 12 раундов. Вот таким ты должен быть. У большинства из этих супертяжей – у них этого нет. У них сила в одном ударе, или они пытаются отправить людей спать, а это хлеб для Усика, он этого и ждет.
Напомним, что Усика поощряют завершить карьеру.