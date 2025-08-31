Бывший чемпион в крузервейте Маирис Бриедис (28-3, 20 КО) считает, что бой между лидером супертяжелого дивизиона Александром Усиком (24-0, 15 КО) и обладателем титула IBF в тяжёлом весе австралийцем Джеем Опетаей (28-0, 22 KO) был бы топовым поединком.

«Джей против Усика — это был бы величайший бой. Я думаю, что Турки Аль аш-Шейх может его организовать.

Чтобы произошло? Это был бы один из сильнейших поединков. Я дрался с Джеем, я дрался с Усиком. Я знаю, что они оба — [боксеры] высочайшего уровня. Оба этих бойца — левши.

Это было бы великолепно. Ради этого поединка я бы не спал всю ночь, чтобы дождаться его».