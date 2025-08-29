Бріедис – о видео Усика с Бобулом: «Неужели война уже закончилась...?»
Известный латвиец решил подшутить над Александром
12 минут назад
Александр Усик / Фото - ВВС
Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Майрис Бриедис (28-3, 20 КО) прокомментировал видео с участием абсолютного чемпиона в супертяжелом дивизионе украинца Александра Усика (24-0, 15 КО) с благотворительного вечера.
«Неужели война уже закончилась, что можно устраивать такие публичные праздники?
Мне пока что нечего праздновать. Как депутат, я думаю о своем народе и бесплатно тренирую латвийцев, чтобы наша страна была сильной. Пока что я не вижу повода для танцев».
Напомним, что в 2018 году Усик победил Бриедиса решением судей: 115-113, 115-113 и 114-114.
Ранее Бриедис назвал боксера, который победит Усика.