Британский обладатель титула WBA в полулегком дивизионе Ник Болл (23-0-1, 13 КО) для YouTube-канала Frank Warren's Queensberry Promotions хочет провести бой против абсолютного чемпиона мира во втором легчайшем весе Наоя Иноуэ (30-0, 27 КО).

«Так, безусловно. Об этом столько говорят, что это просто должно произойти.

Все этого хотят. Давайте сделаем это реальностью».