Британский чемпион мира хочет провести бой с Иноуэ
Очередной вызов для японского нокаутера?
около 1 часа назад
Наоя Іноуе / Фото - ВВС
Британский обладатель титула WBA в полулегком дивизионе Ник Болл (23-0-1, 13 КО) для YouTube-канала Frank Warren's Queensberry Promotions хочет провести бой против абсолютного чемпиона мира во втором легчайшем весе Наоя Иноуэ (30-0, 27 КО).
«Так, безусловно. Об этом столько говорят, что это просто должно произойти.
Все этого хотят. Давайте сделаем это реальностью».
Напомним, 16 августа Болл победил Сэма Гудмана и защитил титул WBA в полулегком весе.
Ранее стало известно, что Иноуэ на шоу в Японии проведет бой с узбеком Муроджоном Ахмадалиевым.
