Олег Гончар

Бывший временный чемпион WBO в полутяжелом весе Джошуа Буатси заявил, что именно благодаря Энтони Джошуа интерес к боксу в Великобритании значительно вырос, сообщил портал BoxingScene.

По словам Буатси, до того, как он стал профессиональным боксером, он почти не следил за этим видом спорта, однако имя Энтони Джошуа было известно даже людям, далеким от ринга.

«Я знал, что есть парень по имени Джошуа, который привлекает внимание к боксу в Англии. Когда я стал профессионалом, интерес к поединкам только возрастал. Люди начали выходить из дома, чтобы провести вечер за просмотром боев. Мы все стали бенефициарами того, что сделал Эй Джей, хотя ему не всегда отдают должное». Джошуа Буатсі

Буатси отметил, что во многих странах есть талантливые боксеры, но из-за отсутствия интереса публики их спорт практически не развивается.

Буатси лично благодарен Джошуа за то, что тот сделал бокс в Британии популярным и дал возможность другим спортсменам развиваться.

Также британский боец рассказал, что даже американские спортсмены стремятся выступать в Англии, так как считают британскую аудиторию одной из самых эмоциональных в мире.

36-летний Энтони Джошуа в последний раз выходил на ринг в сентябре 2024 года, когда досрочно уступил Даниэлю Дюбуа.

Напомним, Джошуа анонсировал бой с Тайсоном Фьюри.