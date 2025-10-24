Владимир Кириченко

Дэвид Хэй, экс-чемпион и бывший советник британского ветерана хэвивейта Дерека Чисоры (36-13, 23 КО), для The Ring рассказал, что Дерек проведет следующий бой против Диллиана Уайта (31-4, 21 КО).

«У нас будет третий бой против Диллиана Уайта, они договорились о условиях. Победитель получит 60 процентов гонорара, проигравший — 40. Уайт проиграл Итауми в своем последнем бою, но это напоминает мне Гатти — Уорд. Независимо от того, на каком этапе карьеры они будут драться, бой всегда будет равным и полным драмы. Какой замечательный способ для Дерека завершить свою карьеру. Я сидел с Дереком на церемонии вручения наград «Гордость Британии» в понедельник, и он был очень взволнован».

При этом промоутер Чисоры Фрэнк Уоррен на вопрос о его следующем сопернике сказал, что об этом объявят в субботу.

Ранее Чисора объявил, что проведет свой следующий бой 13 декабря в рамках шоу Queensberry Promotions на Co-op Live Arena в Манчестере. Дерек выражал намерение завершить карьеру после того, как проведет 50 боев на профессиональном ринге.

Сообщалось, что Чисора разделит ринг с американцем Джарреллом Миллером.