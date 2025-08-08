Будущего короля хевівейта обвиняют в жесткой наркотической зависимости
Миллер заявил, что из-за этого сорвался их поединок
около 2 часов назад
Фото: Top Rank
Джаррелл Миллер (26-1-2, 22 КО) обвинил Джареда Андерсона (18-1, 15 КО) в срыве поединка, который должен был состояться 13 сентября. Слова хевивейтера приводит fightnews.info:
Джаред Андерсон официально снялся с боя. Хотя мы и видели, что к этому все идет. Я считаю, что у Top Rank сейчас какие-то внутренние конфликты. К тому же, последний месяц он под жестким кайфом.
Да, Джаред Андерсон снялся, поэтому они ищут соперника вместо него. Не вру, сейчас меня это достало, но мы и так поняли, что Джаред сделает такую фигню.
Миллер ранее заявил, что «переедет» Александра Усика.