Владимир Кириченко

Американский боксер супертяжелого дивизиона Джаррелл Миллер (26-1-2, 22 КО) с уверенностью заявил для The Ring, что может победить абсолютного чемпиона в хэвивейте украинца Александра Усика (24-0, 15 КО).

«Я точно знаю, что могу победить Усика. Если я нормально потренируюсь и проведу полноценный тренировочный лагерь, я уверен, что смогу его победить. Я бы просто переехал его. У Усика проблемы с парнями, которые опускают подбородок и идут в жесткий бой».

Усик в июле нокаутировал Дюбуа в 5-м раунде. Миллер в последний раз выходил на ринг в августе прошлого года, тогда его бой с Энди Руисом завершился вничью.

Напомним, WBO подтвердила, что Усик должен провести свою обязательную защиту титула против Джозефа Паркера.