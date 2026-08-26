Тренер и бывший боксер Вячеслав Сенченко дляSport Express поделился ожиданиями от поединка эксабсолюта в легком дивизионе Дениса Беринчика (19-1, 9 КО) против британца Сема Ноукса (18-1, 16 КО).

Вячеслав, какие ваши ожидания от предстоящего боя Дениса Беринчика против Сема Ноукса?

«Ноукс достаточно сильный боксер. Дрался за титул чемпиона мира. Крепкий непростой соперник. Единственное поражение в карьере по очкам ничего не значит.

Ноукс гораздо моложе (прим. – Ноуксу 29 лет, Беринчику – 38). Ожидаю сложный бой для обоих. Не думаю, что британцу будет легко. Здесь все решит мотивация и то, в какой форме боксеры подойдут к поединку.

Для Ноукса это шанс вернуться. Так же и для Дениса это, вероятно, последний шанс получить еще бой за титул. Если выиграет, то сможет продвинуться в рейтинге и конкурировать с чемпионами. Оба хотят сделать камбек. На мой взгляд, будет интересный поединок».