Бывший чемпион мира из Украины: «Для Беринчика это последний шанс получить еще один бой за титул»
Известный специалист – о предстоящем бое Дениса с Ноуксом
Тренер и бывший боксер Вячеслав Сенченко дляSport Express поделился ожиданиями от поединка эксабсолюта в легком дивизионе Дениса Беринчика (19-1, 9 КО) против британца Сема Ноукса (18-1, 16 КО).
Вячеслав, какие ваши ожидания от предстоящего боя Дениса Беринчика против Сема Ноукса?
«Ноукс достаточно сильный боксер. Дрался за титул чемпиона мира. Крепкий непростой соперник. Единственное поражение в карьере по очкам ничего не значит.
Ноукс гораздо моложе (прим. – Ноуксу 29 лет, Беринчику – 38). Ожидаю сложный бой для обоих. Не думаю, что британцу будет легко. Здесь все решит мотивация и то, в какой форме боксеры подойдут к поединку.
Для Ноукса это шанс вернуться. Так же и для Дениса это, вероятно, последний шанс получить еще бой за титул. Если выиграет, то сможет продвинуться в рейтинге и конкурировать с чемпионами. Оба хотят сделать камбек. На мой взгляд, будет интересный поединок».
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