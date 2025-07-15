Владимир Кириченко

Президент Ассоциации бокса Украины Андрей Котельник поделился прогнозом на реванш обладателя титулов WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (23-0, 14 KO) с чемпионом IBF Дэниелем Дюбуа (22-2, 21 KO).

Его слова передает портал Чемпион.

Об Усик – Дюбуа 2:

«Зависит от того, в какой готовности боксеры подойдут к бою. Дюбуа за последний год стал сильнее. Он нокаутировал Энтони Джошуа, и это добавило ему уверенности.

Прогнозирую, что бой будет конкурентным и интересным, но Усик должен "разложить" британца. По навыкам украинец намного сильнее. После двух боев против Тайсона Фьюри Усик стал только сильнее. Не думаю, что бой пройдет все 12 раундов. Усик должен выиграть техническим нокаутом во второй половине поединка».

О будущем Усика:

«Это Александр знает лучше, чем мы. Но еще два боя украинец может провести – это 100 процентов. С кем боксировать после Дюбуа, это уже другой вопрос. Фьюри? С точки зрения спорта, думаю, что нет. Если смотреть с точки зрения финансовой мотивации – может быть».

Напомним, что реванш Усика с Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне. Их первый поединок состоялся в августе 2023 года и закончился победой Усика техническим нокаутом в 9-м раунде.

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